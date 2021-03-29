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Бенуа Пэр станцевал с бенгальской свечой в зубах после вылета с «Мастерса» в Майами

Бенуа Пэр станцевал с бенгальской свечой в зубах после вылета с «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Французский теннисист Бенуа Пэр показал, чем занимался после вылета с «Мастерса» в Майами (США).

Пэр выложил в своём «инстаграме» сторис, где в компании ещё одного теннисиста соотечественника Тома Жомби танцует с огромной бенгальской свечой в зубах, размахивая в ритм белой салфеткой.

Бенуа выбыл с «Мастерса», проиграв в матче второго круга 19-летнему итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась ровно час.

Ранее француз признавался: «Теннис не является моим приоритетом в настоящий момент. Моя цель на каждом турнире — поскорее убраться из «пузыря». Я приезжаю на турнир, чтобы заработать денег, а затем еду на следующий. Это моя работа. За победу на турнире ATP-250 ты получаешь всего $ 30 тыс. А за проигрыш в первом круге я забираю чек на $ 10 тыс. Зачем мучиться, чтобы заработать лишь немногим больше?».

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