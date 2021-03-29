«Несмотря ни на что». Медведев поделился снимком с матча против Попырина

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в своём «инстаграме» поделился снимком с непростого матча на «Мастерсе» в Майами (США) с австралийцем Алексеем Попыриным.
Даниил выложил эффектное фото и написал: «Несмотря ни на что». Очевидно, он имел в виду судороги, которые преследовали его во второй половине почти трёхчасового поединка.
Снимок доступен в «инстаграме» теннисиста.
В комментариях поклонники Медведева восхищались самоотверженностью игрока: «Даня, ну без драмы никак… Смотрел, и у самого ноги сводило. Мужик! С победой!», а также отметили главный талисман успеха: «Усы победы!».
Медведев в матче третьего круга «Мастерса» обыграл Попырина со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4. В 1/8 финала россиянина ждёт встреча с представителем США Фрэнсисом Тиафо.
Призовой фонд «Мастерса», который продлится до 4 апреля, составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. призовых.
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