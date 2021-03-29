Тарпищев – о судорогах Медведева: он сам себя довёл до такого состояния, вопрос в питании

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев проанализировал встречу россиянина Даниила Медведева с австралийцем Алексеем Попыриным. Медведев в матче третьего круга «Мастерса» в Майами (США) обыграл Попырина со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4. В ходе поединка у Даниила начались судороги.

«Медведев сам себя довёл до такого состояния, это однозначно. Даня должен был выигрывать этот матч раньше. Во втором сете при счёте 5:3 небрежно отнёсся к своей подаче, а потом не использовал преимущество на приёме. Может быть, это и хорошо, потому что такие матчи нужны для того, чтобы нервная система устоялась.

Также нужно понимать, от чего судороги у Медведева. Не от неготовности, а, скорее всего, от нервной системы или селезёнки, может, от быстрого сахара. Вопрос питания, с которым нужно разобраться.

По игре Даня выглядел неплохо, не хватило только собранности в ответственные моменты. Любой такой матч – урок на будущее. Выиграл, мог победить легче, но в Майами матчи играются через день, и с восстановлением проблем не должно быть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В 1/8 финала россиянина ждёт встреча с представителем США Фрэнсисом Тиафо.

Медведев – о судорогах в матче с Попыриным: я почти не мог ходить, ноги не слушались