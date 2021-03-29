Рублёв выиграл у Фучовича и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами, уверенно обыграв представителя Венгрии Мартона Фучовича. Для этого ему потребовалось два сета. Счёт 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 53 минуты.

Рублёв два раза подал навылет и совершил одну двойную ошибку. У Фучовича ни одного эйса и также одна двойная ошибка.

За выход в четвертьфинал соревнований россиянин во вторник, 30 марта, поспорит с хорватом Марином Чиличем, чемпионом US Open — 2014.

Андрей Рублёв 22-й раз играет в основной сетке «Мастерса» и в шестой раз вышел в 1/8 финала (впервые — в Майами). Дальше он проходил лишь однажды – в Цинциннати-2019, где проиграл в четвертьфинале.

Хачанов и Рублёв снялись с парного турнира на «Мастерсе» в Майами