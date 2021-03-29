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Рублёв выиграл у Фучовича и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Рублёв выиграл у Фучовича и вышел в 1/8 финала турнира в Майами
Теннис / ATP 0

Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами, уверенно обыграв представителя Венгрии Мартона Фучовича. Для этого ему потребовалось два сета. Счёт 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 53 минуты.

Рублёв два раза подал навылет и совершил одну двойную ошибку. У Фучовича ни одного эйса и также одна двойная ошибка.

За выход в четвертьфинал соревнований россиянин во вторник, 30 марта, поспорит с хорватом Марином Чиличем, чемпионом US Open — 2014.

Андрей Рублёв 22-й раз играет в основной сетке «Мастерса» и в шестой раз вышел в 1/8 финала (впервые — в Майами). Дальше он проходил лишь однажды – в Цинциннати-2019, где проиграл в четвертьфинале.

Майами (м). 3-й круг
29 марта 2021, понедельник. 20:25 МСК
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
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