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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Майами
Теннис 0
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (5) вышла в четвертьфинал турнира на «Мастерсе» в Майами, обыграв представительницу Чехии Петру Квитову (9) в трёх сетах со счётом 2:6, 7:5, 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. Свитолина 4 раза подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Квитовой 4 эйса, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. В третьем сете Свитолина упустила перевес в два брейка (3:0), затем не подала на матч при счёте 5:4, но в следующем гейме отыграла два гейм-пойнта и сделала решающий брейк.

За выход в полуфинал соревнований Свитолина поспорит с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой или хорваткой Аной Конюх.

Свитолина одержала 35-ю победу над соперницами из топ-10 (при 39 поражениях). Матч с Квитовой стал для неё первым против противниц такого уровня с Итогового турнира — 2019, где она дошла до финала.

Майами (ж). 4-й круг
29 марта 2021, понедельник. 18:10 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
2 		7 7
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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