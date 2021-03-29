Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Украинская теннисистка Элина Свитолина (5) вышла в четвертьфинал турнира на «Мастерсе» в Майами, обыграв представительницу Чехии Петру Квитову (9) в трёх сетах со счётом 2:6, 7:5, 7:5.
Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. Свитолина 4 раза подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Квитовой 4 эйса, 9 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. В третьем сете Свитолина упустила перевес в два брейка (3:0), затем не подала на матч при счёте 5:4, но в следующем гейме отыграла два гейм-пойнта и сделала решающий брейк.
За выход в полуфинал соревнований Свитолина поспорит с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой или хорваткой Аной Конюх.
Свитолина одержала 35-ю победу над соперницами из топ-10 (при 39 поражениях). Матч с Квитовой стал для неё первым против противниц такого уровня с Итогового турнира — 2019, где она дошла до финала.
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