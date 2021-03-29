Азаренко проиграла Барти в 1/8 финала турнира в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла обыграть в 1/8 финала «Мастерса» в Майами представительницу Австралии первую ракетку мира Эшли Барти.

Для победы австралийке потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 1:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Барти 6 раз подала навылет и совершила 2 двойные ошибки. На счету Азаренко, занимающей 15-ю строчку в рейтинге WTA, 2 подачи навылет и 5 двойных ошибок.

Соперницей Эшли Барти за выход в полуфинал соревнований снова станет представительница Белоруссии. На этот раз это Арина Соболенко. Встреча пройдёт во вторник 30 марта в 17:00 мск.

Эшли Барти стала победительницей прошлого турнира в Майами в 2019-ом году, обыграв в финале чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6, 6:3.