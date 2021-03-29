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Азаренко проиграла Барти в 1/8 финала турнира в Майами

Азаренко проиграла Барти в 1/8 финала турнира в Майами
Теннис 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла обыграть в 1/8 финала «Мастерса» в Майами представительницу Австралии первую ракетку мира Эшли Барти.

Для победы австралийке потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 1:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.
Барти 6 раз подала навылет и совершила 2 двойные ошибки. На счету Азаренко, занимающей 15-ю строчку в рейтинге WTA, 2 подачи навылет и 5 двойных ошибок.

Соперницей Эшли Барти за выход в полуфинал соревнований снова станет представительница Белоруссии. На этот раз это Арина Соболенко. Встреча пройдёт во вторник 30 марта в 17:00 мск.

Эшли Барти стала победительницей прошлого турнира в Майами в 2019-ом году, обыграв в финале чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6, 6:3.

Майами (ж). 4-й круг
29 марта 2021, понедельник. 18:10 МСК
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
1 		6 2
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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