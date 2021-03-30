Карацев проиграл Корде в третьем круге турнира в Майами

Россиянин Аслан Карацев, 27-я ракетка мира, проиграл представителю США Себастьяну Корде в третьем круге «Мастерса» в Майами. Для победы американцу понадобилось два сета. Счёт встречи 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.
Карацев совершил 4 двойных ошибки, в то время как его соперник – ни одной, и один эйс. На счету Корды 3 эйса. Во втором сете россиянин 13-й раз в профессиональной карьере проиграл сет с баранкой. По ходу матча Карацев допустил 31 невынужденную ошибку при всего девяти виннерсах. У Корды – 12 виннерсов и 11 ошибок.
Следующую встречу представитель США проведёт с аргентинцем Диего Шварцманом во вторник 30 марта в 16:00 мск.
В 2021-м он впервые уступил игроку из-за пределов топ-5 – до этого его обыгрывали только Новак Джокович и Доминик Тим. Карацев второй раз проиграл Корде. В прошлом году 20-летний американец прервал его 12-матчевую серию побед на грунте, остановив его в финале квалификации «Ролан Гаррос».
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