Медведев ответил на вопрос о состоянии своих ног после матча с Попыриным

Популярный «Твиттер-акаунт» Tennis TV поинтересовался состоянием российского теннисиста Даниила Медведева, который страдал от судорог ног в воскресном матче турнира ATP-тура в Майами.

«Как твои ноги сегодня, Даниил Медведев?», — написано в тексте поста.

Россиянин ответил на сообщение следующим образом: «Хорошо! Спасибо, что спросили», — написал спортсмен в «твиттере».

Вторая ракетка мира Медведев пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США), обыграв представителя Австралии Алексея Попырина со счётом 7:6, 6:7, 6:4. Встреча продлилась более двух часов.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами россиянин поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо. Встреча состоится во вторник 30 марта, начало — 16:00 мск.