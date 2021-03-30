Медведев ответил на вопрос о состоянии своих ног после матча с Попыриным
Популярный «Твиттер-акаунт» Tennis TV поинтересовался состоянием российского теннисиста Даниила Медведева, который страдал от судорог ног в воскресном матче турнира ATP-тура в Майами.
«Как твои ноги сегодня, Даниил Медведев?», — написано в тексте поста.
Россиянин ответил на сообщение следующим образом: «Хорошо! Спасибо, что спросили», — написал спортсмен в «твиттере».
Вторая ракетка мира Медведев пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США), обыграв представителя Австралии Алексея Попырина со счётом 7:6, 6:7, 6:4. Встреча продлилась более двух часов.
За выход в четвертьфинал турнира в Майами россиянин поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо. Встреча состоится во вторник 30 марта, начало — 16:00 мск.
Медведев – о судорогах в матче с Попыриным: я почти не мог ходить, ноги не слушались
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