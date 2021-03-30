Разгромная победа Рублёва в матче с Фучовичем. Видеообзор

Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами, уверенно обыграв представителя Венгрии Мартона Фучовича. Для этого ему потребовалось два сета. Счёт 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 53 минуты.
Видеообзор матча Рублёв – Фучович.
За выход в четвертьфинал соревнований россиянин во вторник, 30 марта, поспорит с хорватом Марином Чиличем, чемпионом US Open — 2014.
Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.
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