Корда: с Карацевым я применил тактику, которую использовал с ним же на «Ролан Гаррос»

20-летний американец Себастьян Корда рассказал, что помогла ему обыграть россиянина Аслана Карацева в матче третьего круга «Мастерса» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу американца.
«Это особенная победа для меня: обыграть парня, который действительно очень силён. Перед матчем я обсудил все моменты с командой, и мы составили план на игру. Я применил тактику, которую использовал против Аслана ещё в последнем круге квалификации на «Ролан Гаррос».
Я придерживался этой тактики на протяжении всей встречи, сохранял спокойствие и оставался позитивным. Получилось хорошо», — приводит слова Корды сайт ATP.
В 1/8 финала американца ждёт встреча с аргентинцем Диего Шварцманом (5), который ранее уверенно обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:4.
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