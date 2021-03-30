Корда: с Карацевым я применил тактику, которую использовал с ним же на «Ролан Гаррос»

20-летний американец Себастьян Корда рассказал, что помогла ему обыграть россиянина Аслана Карацева в матче третьего круга «Мастерса» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу американца.

«Это особенная победа для меня: обыграть парня, который действительно очень силён. Перед матчем я обсудил все моменты с командой, и мы составили план на игру. Я применил тактику, которую использовал против Аслана ещё в последнем круге квалификации на «Ролан Гаррос».

Я придерживался этой тактики на протяжении всей встречи, сохранял спокойствие и оставался позитивным. Получилось хорошо», — приводит слова Корды сайт ATP.

В 1/8 финала американца ждёт встреча с аргентинцем Диего Шварцманом (5), который ранее уверенно обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:4.

Карацев проиграл Корде в третьем круге турнира в Майами