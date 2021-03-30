Рублёв: в предыдущем матче Фучович более 3 часов играл на жаре, это дало мне преимущество

Восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США) поделился мыслями о своей форме.

Рублёв в матче третьего круга без особых проблем обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича, для этого ему понадобилось меньше часа. Итоговый счёт в двух сетах – 6:2, 6:1.

«Я очень доволен своими нынешними кондициями. Сегодня было очень жарко, особенно тяжело стало на корте во второй половине игры. Я думаю, Мартону сегодня было сложнее, потому что в предыдущем матче он на такой же жаре играл c Танаси более трёх часов, играл здорово, но сегодня ему было сложнее из-за накопившейся усталости и погодных условий.

Мой первый матч в Майами был ночью, он получился очень медленным, я не был измотан. Думаю, это дало мне преимущество сегодня, я был более свеж», — сказал Рублёв в эфире Eurosport.

Разгромная победа Рублёва в матче с Фучовичем. Видеообзор