Тиафо — о предстоящем матче с Медведевым: я не боюсь

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился ожиданиями от предстоящей встречи в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США) с россиянином Даниилом Медведевым.

«Я не боюсь. Я уважаю многих парней в туре, но никого не боюсь. Я не проигрываю матчи заранее, я выхожу, чтобы победить. Это мой корт, и им придётся его со мной делить. Я верю, что могу победить любого.

В поединке с Медведевым придётся перевернуть психологию. Я готов, у меня за плечами три хороших матча.

Он будет отлично подавать, неудобно бить и раз за разом заставлять играть лишний мяч. Нужно это понять и принять. Выходить с боевым настроем. Он будет ждать, когда я сломаюсь. Нужно постараться оставаться суперустойчивым психологически. Это будет нелегко! Он один из самых сложных соперников, и я просто буду упорно бороться.

Это была бы значимая победа для меня, потому что я довольно неудачно начал год. На этой неделе я выигрываю сложные матчи, это здорово. Победить будет очень важно. Это изменит моё мышление на весь оставшийся период. Один турнир полностью меняет твоё видение, ты остаёшься на победной волне», — приводит слова Тиафо сайт ATP.

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