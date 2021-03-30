Андрей Рублёв: прививки от COVID-19 не дают никаких привилегий

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём отношении к вакцинации от коронавируса.

«Последний раз прививки мне делали ещё в детстве, и у меня никогда не было проблем со здоровьем. Если у меня будет выбор, я не стану прививаться. В этом нет каких-то принципов, просто личные ощущения.

Кажется, некоторые игроки уже сделали прививки, однако это не даёт им никаких привилегий – всё равно обязательно находиться в пузыре. Не знаю, что насчёт перелётов», — цитирует Рублёва в своём «твиттере» журналист Бен Ротенберг.

На проходящем «Мастерсе» в Майами (США) Рублёв (4) уверенно вышел в 1/8 финала, где сразится с хорватом Марином Чиличем. Вчера, 29 марта в матче третьего круга россиянин обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:2, 6:1.

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