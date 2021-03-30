Рафаэль Надаль рассказал, почему дядя Тони перестал с ним работать

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, по какой причине его тренерский штаб покинул Тони Надаль – родной дядя Рафаэля. Тони Надаль являлся главным тренером племянника с момента, когда трёхлетний Рафаэль взял в руки ракетку.

«Дядя Тони уехал, потому что устал от путешествий. Да, у меня одна и та же команда вот уже 15 лет. Я им очень доверяю», — приводит слова Надаля Tennis World.

Напомним, в 2017 году произошёл разрыв дуэта племянника и дяди, последний турнир, на котором Тони сопровождал Надаля, был US Open, где испанец завоевал титул, в финале обыграв представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Пост главного тренера Рафаэля Надаля тогда занял его соотечественник Карлос Мойя (победитель «Ролан Гаррос» 1998 года), который до сих пор работает с испанцем.