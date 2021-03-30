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Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Барти – Соболенко на турнире в Майами

Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Барти – Соболенко на турнире в Майами
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Сегодня, 30 марта, первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Майами (США) сразится с восьмой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не раньше 20:00 по московскому времени. Статистика личных встреч теннисисток — 3:2 в пользу Соболенко.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Соболенко в четвертьфинале турнира в Майами.

В других четвертьфинальных поединках: латвийка Анастасия Севастова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (5), канадка Бьянка Андрееску (8) сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, закроет четвертьфинальную стадию встреча японской теннисистки Наоми Осаки (2) с представительницей Греции Марией Саккари (23).

Призовой фонд турнира в Майами составил более $ 3 млн, его действующей победительницей является Эшли Барти.

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