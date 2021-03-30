Матч Синнера и Руусувуори на «Мастерсе» в Майами временно отложили из-за поломки хоук-ай

Матч 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в ходе которого должны были встретиться итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Финляндии Эмиль Руусувуори, временно отложили из-за поломки системы хоук-ай. Об этом сообщает журналист Тумайни Карайол на своей официальной странице в «Твиттере». Изначально поединок должен был начаться в 18:15 мск.
В свою очередь, журналист Энрико Мария Рива у себя в «Твиттере» рассказал, что в скором времени на корт выйдет бригада лайнсменов.
Отметим, что победитель встречи Синнер — Руусувуори в четвертьфинале турнира сыграет либо с американцем Тейлором Фритцем, либо с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, которые встретятся друг с другом также сегодня, 30 марта.
Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.
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