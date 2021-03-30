Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Матч Синнера и Руусувуори на «Мастерсе» в Майами временно отложили из-за поломки хоук-ай

Матч Синнера и Руусувуори на «Мастерсе» в Майами временно отложили из-за поломки хоук-ай
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Матч 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в ходе которого должны были встретиться итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Финляндии Эмиль Руусувуори, временно отложили из-за поломки системы хоук-ай. Об этом сообщает журналист Тумайни Карайол на своей официальной странице в «Твиттере». Изначально поединок должен был начаться в 18:15 мск.

В свою очередь, журналист Энрико Мария Рива у себя в «Твиттере» рассказал, что в скором времени на корт выйдет бригада лайнсменов.

Отметим, что победитель встречи Синнер — Руусувуори в четвертьфинале турнира сыграет либо с американцем Тейлором Фритцем, либо с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, которые встретятся друг с другом также сегодня, 30 марта.

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.

Miami-Open-2021. Мужчины. Сетка
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021