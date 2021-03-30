Синнер пробился в четвертьфинал турнира в Майами, в двух сетах обыграв финна Руусувуори

Итальянский теннисист Янник Синнер со счётом 6:3, 6:2 одолел представителя Финляндии Эмиля Руусувуори в матче 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США).



Продолжительность встречи составила 1 час и 11 минут. Синнер 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 4 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 83-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни 1 эйса, 3 раза ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу соперника.



В четвертьфинале турнира Синнер встретится с победителем матча Тейлор Фритц (США) — Александр Бублик (Казахстан).



Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.