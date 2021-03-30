Андрей Рублёв — о матче с Чиличем на «Мастерсе» в Майами: будет непросто

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу, одержанную в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) с венгром Мартоном Фучовичем. Андрей также поделился ожиданиями от встречи с хорватским теннисистом Марином Чиличем в матче 1/8 финала.
«Естественно, я очень доволен победой. Здорово, что на корте мне удалось провести не очень много времени. Сегодня было очень жарко и влажно. Думаю, предыдущий затяжной матч, который провёл Мартон, сказался на его игре.
Встреча с Чиличем будет непростой. Мы уже не раз играли друг с другом, и это всегда были битвы. Надеюсь, что покажу свой лучший теннис», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP Tour.
Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.
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