Циципас: большая честь быть тем, кто побуждает многих людей искать Грецию на карте

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о возможности выиграть турнир «Большого шлема».

«Многие думают, что я выиграю турнир «Большого шлема? Мне нравится, что об этом говорят именно в контексте теннисиста из Греции. Ведь не было ни одного греческого игрока, который добивался бы такого. Для меня большая честь быть тем, кто способствует продвижению спорта, побуждает людей искать Грецию на карте. Сам факт того, что люди говорят об этом, делает меня очень счастливым и вселяет уверенность», — приводит слова Циципаса ASAP Sports.



Стефанос также сравнил турнир в Акапулько (Мексика), где он в финале уступил представителю Германии Александру Звереву, с «Мастерсом» в Майами (США), где он продолжает выступать в настоящее время.

«Они немного разные. Сейчас я чувствую, что мог бы выступить там получше. В Акапулько я был близок к завоеванию первого титула категории ATP-500. Ну а Майами для меня — новый старт. Здесь я имею возможность показать что-то новое. Посмотрим, что в итоге получится», — сказал Циципас.