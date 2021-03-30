Янник Синнер прокомментировал выход в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу, которую он одержал в матче 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США). Со счётом 6:3, 6:2 Янник одолел представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.
«Безусловно, Эмиль — великий игрок. Он побеждал здесь очень сильных соперников. Но сегодня я хорошо подготовился и сейчас очень счастлив.
Моя основная цель — совершенствоваться изо дня в день через тренировки. Ведь хорошие результаты делают счастливым. Я очень рад и, конечно, с нетерпением жду следующих матчей на этом турнире.
Надо выходить на корт и стараться выигрывать матчи. Я как раз и пытаюсь это делать. Иногда у меня получается, иногда нет. Могу лишь сказать, что мне очень важно выкладываться на все 100 процентов», — приводит слова Синнера ATP Tour.
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