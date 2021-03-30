Соболенко вылетела с турнира в Майами, в упорной борьбе уступив первой ракетке мира Барти

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В матче 1/4 финала Арина со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила первой ракетке мира австралийской теннисистке Эшли Барти.



Продолжительность матча составила 2 часа и 25 минут. Соболенко 12 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и не реализовала ни одного из 7 брейк-пойнтов. Её соперница подала 6 эйсов, 2 раза ошибалась на подаче и использовала 2 шанса из 4 взять подачу соперницы.



В полуфинале турнира Барти встретится с победительницей поединка Анастасия Севастова (Латвия) — Элина Свитолина (Украина).



Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.