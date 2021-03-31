Аслан Карацев снялся с турнира в Кальяри

Российский теннисист Аслан Карацев не примет участия в турнире категории ATP-250 в Кальяри (Италия). Об этом сообщается на странице Entry List Updates в «твиттере».
Напомним, о добавлении грунтового турнира Sardegna Open в Кальяри в теннисный календарь 2021 года сообщалось в конце февраля. Соревнования начнутся 5 апреля. Руководство АТР утвердило однолетнюю лицензию на их проведение. Турнир пройдёт в теннисном клубе Кальяри. Он станет четвёртым соревнованием уровня АТР, которое будет проводиться в Италии. В этом году также запланированы римские Internazionali BNL d'Italia в мае, ATP Masters 1000 и финал ATP Nitto в Турине в ноябре.
В третьем круге «Мастерса» в Майами (США) Карацев со счётом 3:6, 0:6 уступил американцу Себастьяну Корде. В 2021-м Аслан впервые проиграл игроку из-за пределов топ-5 — до этого его обыгрывали только Новак Джокович и Доминик Тим. Аслан проиграл Корде второй раз в карьере. В прошлом году 20-летний американец прервал 12-матчевую серию побед россиянина на грунте, остановив его в финале квалификации «Ролан Гаррос».
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