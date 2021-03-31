Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Баутиста-Агутом на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом на турнире в Майами.

«Роберто Баутиста-Агут — чертовски хороший игрок, иногда мне кажется, что его рейтинг должен быть выше, но есть причина, по которой это не так, и я постараюсь воспользоваться этим завтра», — приводит слова Медведева журналист Генри Мария Рива в своём «твиттере».

Матч между Медведевым и Баутиста-Агутом состоится 1 апреля. Начало – 3:30 мск.

На стадии 1/8 финала россиянин одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо со счётом 6:4, 6:3.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.