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Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Баутиста-Агутом на турнире в Майами

Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Баутиста-Агутом на турнире в Майами
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом на турнире в Майами.

«Роберто Баутиста-Агут — чертовски хороший игрок, иногда мне кажется, что его рейтинг должен быть выше, но есть причина, по которой это не так, и я постараюсь воспользоваться этим завтра», — приводит слова Медведева журналист Генри Мария Рива в своём «твиттере».

Матч между Медведевым и Баутиста-Агутом состоится 1 апреля. Начало – 3:30 мск.

На стадии 1/8 финала россиянин одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо со счётом 6:4, 6:3.

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Медведев начал сокращать отставание от 1-го места Джоковича. Даниил – в 1/4 финала Майами
Россиянин вошел в восьмёрку сильнейших «Мастерса» в Майами и улучшил свой рейтинг, пока лидер мирового тенниса не играет.
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