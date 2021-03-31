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Шварцман сенсационно проиграл 87-й ракетке мира в 1/8 финала турнира в Майами

Шварцман сенсационно проиграл 87-й ракетке мира в 1/8 финала турнира в Майами
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, который является девятой ракеткой мира, сенсационно проиграл 87-й ракетке мира американцу Себастьяну Корда со счётом 6:3, 4:6, 5:7 на стадии 1/8 финала турнира в Майами.

Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут.

В четвертьфинале турнира Корда встретится с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) – Андрей Рублёв (Россия).

Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (м). 4-й круг
31 марта 2021, среда. 01:20 МСК
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		4 7
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
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