Греческий теннисист Стефанос Циципас стал последним четвертьфиналистом «Мастерса» в Майами (США). В матче 1/8 финала спортсмен, посеянный под вторым номером, обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего (24) со счётом в двух сетах 6:2, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Стефанос трижды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Циципас поспорит с поляком Хубертом Хуркачем (26). Ранее в четвертьфинал пробились два россиянина — Даниил Медведев (1) и Андрей Рублёв (4). Следующим соперником Медведева будет испанец Роберто Баутиста-Агут (7), а Рублёв сыграет с американцем Себастьяном Кордой.