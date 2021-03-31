Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стефанос Циципас стал последним четвертьфиналистом «Мастерса» в Майами

Стефанос Циципас стал последним четвертьфиналистом «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал последним четвертьфиналистом «Мастерса» в Майами (США). В матче 1/8 финала спортсмен, посеянный под вторым номером, обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего (24) со счётом в двух сетах 6:2, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Стефанос трижды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Циципас поспорит с поляком Хубертом Хуркачем (26). Ранее в четвертьфинал пробились два россиянина — Даниил Медведев (1) и Андрей Рублёв (4). Следующим соперником Медведева будет испанец Роберто Баутиста-Агут (7), а Рублёв сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Майами (м). 4-й круг
31 марта 2021, среда. 04:15 МСК
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2  
6 		7 7  
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021