Даниил Медведев упомянул Федерера, говоря о предстоящем матче с Баутиста-Агутом

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на «Мастерсе» в Майами под первым номером, прокомментировал выход в четвертьфинал. В матче 1/8 финала он победил американца Фрэнсиса Тиафо со счётом в двух сетах 6:4, 6:3.

«Этот матч точно не был простым. Было немало прекрасных розыгрышей, некоторые он выиграл, некоторые выиграл я. Подача очень сильно помогла мне сегодня, особенно во втором сете», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

За выход в полуфинал россиянин поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. По личным встречам впереди Роберто — 2-0.

«Я не обращаю внимание на статистику личных встреч, потому что впереди всегда новый матч. Мы видели, как у Роджера Федерера счёт личных встреч с кем-то был 15-0, а потом этот парень обыграл его в важном матче», — сказал Медведев.