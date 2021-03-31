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Аманда Анисимова и Анастасия Потапова сфотографировались в купальниках

Аманда Анисимова и Анастасия Потапова сфотографировались в купальниках
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Аманда Анисимова поздравила с днём рождения россиянку Анастасию Потапову. Вчера, 30 марта, уроженке Саратова исполнилось 20 лет. Анисимова опубликовала их совместные фото в купальнике.

«С днём рождения», — написала Аманда.

Фото доступны в «инстаграме» Аманды Анисимовой

На минувшей неделе Потапова завершила участие на турнире в Майами. В первом круге россиянка уступила представительнице Австралии Айле Томлянович со счетом 5:7, 0:6. Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд составляет $ 3,26 млн.В 2019 году победительницей этих соревнований стала австралийка Эшли Барти, которая в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Потапова проиграла Томлянович в первом круге турнира в Майами, отдав второй сет 0:6
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