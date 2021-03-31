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Себастьян Корда: Рублёв сейчас самый горячий игрок в туре

Себастьян Корда: Рублёв сейчас самый горячий игрок в туре
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Себастьян Корда поделился ожиданиями от матча с россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США).

«Думаю, это будет очень весело. Мы оба выполняем мощные удары. Рублёв проводит прекрасный сезон. Пожалуй, он сейчас самый горячий игрок в туре. Это будет ещё одна классная возможность для меня. Встреча с таким соперником даст мне прекрасный опыт», — приводит слова Корды официальный сайт турнира.

В четвёртом круге Корда победил аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 4:6, 7:5, а Рублёв обыграл хорвата Марина Чилича — 6:4, 6:4. В четвертьфинал также пробился лидер посева россиянин Даниил Медведев. Его следующим соперником будет представитель Испании Роберто Баутиста-Агут.

Медведев начал сокращать отставание от 1-го места Джоковича. Даниил – в 1/4 финала Майами
Россиянин вошел в восьмёрку сильнейших «Мастерса» в Майами и улучшил свой рейтинг, пока лидер мирового тенниса не играет.
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