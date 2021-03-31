Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Эшли Барти в Майами
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти в полуфинале турнира в Майами (США)
«Мы встречались уже много раз. Даже тогда, когда она только начинала играть хорошо. Теперь, вы знаете, она уже стала первой ракеткой мира. За последние 3-4 года Эшли заметно прибавила. Она выступает на невероятно высоком уровне. Мне нужно будет показать свой лучший теннис», — приводит слова Свитолиной официальный сайт соревнований.
Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд составляет $ 3,26 млн. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Эшли Барти, которая в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.
Свитолина вышла в полуфинал турнира в Майами, обыграв Севастову
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