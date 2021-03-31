Эшли Барти: не номер в мировом рейтинге делает меня счастливой
Австралийская теннисистка Эшли Барти отвергла идею о том, что она находится под дополнительным давлением из-за возможности потерять первую строчку рейтинга после турнира в Майами.
«Здорово сейчас быть первой ракеткой мира, но уверяю вас, что не это делает меня счастливым человеком. Неважно, первая я, десятая, где-то посередине или под любым другим номером. Этот номер не решает, счастливый ли я человек или игрок.
Я выхожу на корт и много работаю, стараюсь делать всё возможное. Я знаю, что если буду это делать, смогу ночью уснуть спокойно. Конечно, сосредотачиваюсь на этом. Я стараюсь изо всех сил показать свой максимум, но это меня ни в коем случае не отвлекает и не давит", — сказала Барти после выхода в полуфинал турнира в Майами.
Соболенко вылетела из турнира в Майами, в упорной борьбе уступив первой ракетке мира Барти
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