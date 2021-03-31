Арина Соболенко показала фото с Ольгой Говорцовой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась с соотечественницей Ольгой Говорцовой, которая вернулась в тур после рождения ребёнка.

Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко

Вчера, 30 марта, Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Майами (США). В матче 1/4 финала Арина со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила первой ракетке мира австралийской теннисистке Эшли Барти.

В феврале Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.