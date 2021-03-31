Видеообзор победы Андрея Рублёва в матче 1/8 финала с Чиличем на «Мастерсе» в Майами

Сегодня, 31 марта, российский теннисит Андрей Рублёв в матче 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Майами (США) со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя Хорватии Марина Чилича и вышел в четвертьфинал соревнований.



Поединок продолжался 1 час и 21 минуту. Рублёв выполнил шесть эйсов, один раз ошибался на подаче и реализовал два брейк-пойнта из двух. Его соперник, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, также шесть раз подавал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Видеообзор победы Рублёва в матче с Чиличем.

Соперником Рублёва по четвертьфиналу станет американский теннисист Себастьян Корда, который в 4-м круге неожиданно обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

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