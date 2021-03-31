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Осака — о возможности стать первой ракеткой мира: сейчас не ставлю перед собой такой цели

Осака — о возможности стать первой ракеткой мира: сейчас не ставлю перед собой такой цели
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась мнением о возможности сдвинуть австралийку Эшли Барти с первой позиции рейтинга WTA после турнира в Майами (США), который проходит с 23 марта по 4 апреля. Это может случиться, если японка выиграет титул, а Барти не дойдёт до финала.

«Да, я понимаю, насколько это важно. Для меня было бы честью стать первой ракеткой мира. Но мой разум начинает плохо работать, если я много думаю об этом. Поэтому сейчас я просто хочу и дальше выступать в Майами.

Стараюсь идти вперёд. Надеюсь, это приведёт меня к финалу или победе. Ведь победы на турнирах в конечном счёте и помогают добиваться этой цели. Но сейчас я не ставлю перед собой задачи стать первой ракеткой мира», — приводит слова Осаки ASAP Sports.

Наоми Осака без борьбы вышла в 1/8 финала турнира в Майами
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