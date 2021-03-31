Себастьян Корда: надеюсь, смогу добиться всего того, чего добился мой отец
Американский теннисист Себастьян Корда признался, что однажды хотел бы повторить достижения своего отца, победителя Открытого чемпионата Австралии, обладателя Кубка Большого шлема Петра Корды.
«Мои родители — настоящие чемпионы в плане поступательного движения. В теннис можно играть очень долго, если грамотно следить за здоровьем. Некоторые игроки продолжают выступать даже после сорока. Это просто невероятно. Впереди у меня много работы. Надеюсь, что однажды я смогу добиться всего того, чего добился мой отец», — приводит слова Корды ATP Tour.
Напомним, российский теннисист Андрей Рублёв встретится с Себастьяном в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Ранее Корда поделился ожиданиями от поединка с Андреем.
Себастьян Корда: Рублёв сейчас самый горячий игрок в туре
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