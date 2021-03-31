Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Себастьян Корда: надеюсь, смогу добиться всего того, чего добился мой отец

Себастьян Корда: надеюсь, смогу добиться всего того, чего добился мой отец
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Себастьян Корда признался, что однажды хотел бы повторить достижения своего отца, победителя Открытого чемпионата Австралии, обладателя Кубка Большого шлема Петра Корды.

«Мои родители — настоящие чемпионы в плане поступательного движения. В теннис можно играть очень долго, если грамотно следить за здоровьем. Некоторые игроки продолжают выступать даже после сорока. Это просто невероятно. Впереди у меня много работы. Надеюсь, что однажды я смогу добиться всего того, чего добился мой отец», — приводит слова Корды ATP Tour.

Напомним, российский теннисист Андрей Рублёв встретится с Себастьяном в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Ранее Корда поделился ожиданиями от поединка с Андреем.

Себастьян Корда: Рублёв сейчас самый горячий игрок в туре
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021