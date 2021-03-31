Александр Бублик — о предстоящем матче с Синнером: он может без устали носиться по корту

Представитель Казахстана Александр Бублик поделился ожиданиями от матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США), в ходе которого он сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером.



«Выход в четвертьфинал — большое достижение для меня, ведь это впервые в моей карьере. Синнер очень молод. Он просто невероятный атлет, который может в течение продолжительного времени без устали перемещаться по корту. Янник — превосходный теннисист, и играть с ним в четвертьфинале – большое удовольствие для меня. Надеюсь, матч получится отличным», — приводит слова Бублика ATP Tour.



Матч Бублика и Синнера состоится сегодня, 31 марта. Начало — в 22:00 по московскому времени. Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.

Янник Синнер прокомментировал выход в 1/4 финала «Мастерса» в Майами