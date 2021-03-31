Экс 86-ю ракетку в парном рейтинге отстранили от тенниса на 14 лет и крупно оштрафовали
Венесуэльскому теннисисту Роберто Майтину, признавшемуся в нескольких случаях нарушения антикоррупционных правил, запретили заниматься теннисом в течение 14 лет. Кроме того, Майтин был оштрафован на $ 100 000, а также ему воспретили заниматься тренерской деятельностью. Об этом сообщает International Tennis Integrity Agency (ITIA).
Преступления, которые совершил венесуэлец, имели место в 2017 и 2018 годах. Отмечается, что Роберто мог подать апелляцию на решение ITIA, однако не стал этого делать.
Майтин известен по выступлениям в парном теннисе. В 2015 году он достиг 86-го места парном рейтинге. В настоящее время он занимает 179-е место. В активе Роберто 14 титулов на турнирах серии ATP Challenger.
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