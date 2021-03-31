Отец Джоковича — об отношениях сына и Федерера: трудно дружить, если ты борешься за титулы

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, поделился мнением об отношениях сына и швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

«Я больше не замечаю напряжённости в их отношениях. Трое из них лучшие теннисисты в истории. Вместе они помогали друг друга прогрессировать. Но очень сложно дружить с тем, с кем ты борешься за звание первой ракетки мира, за титулы, деньги. Отмечу, что их отношения корректны.

Федереру почти 40, однако он всё ещё играет. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил выступать ещё 5-6 лет», — приводит слова Срджана B92.



Напомним, на Australian Open-2020 Федерер дошёл до полуфинала, уступив Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Роджер перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.