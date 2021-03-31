Синнер пробился в полуфинал «Мастерса» в Майами, в двух сетах обыграв Бублика

Итальянский теннисист Янник Синнер со счётом 7:6 (7:5), 6:4 победил представителя Казахстана Александра Бублика в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).



Продолжительность встречи составила 1 час и 42 минуты. Синнер 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Бублик, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, выполнил 7 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 9 взять подачу соперника.



В полуфинале турнира Синнер встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).



Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.