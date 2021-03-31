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Синнер пробился в полуфинал «Мастерса» в Майами, в двух сетах обыграв Бублика

Синнер пробился в полуфинал «Мастерса» в Майами, в двух сетах обыграв Бублика
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Янник Синнер со счётом 7:6 (7:5), 6:4 победил представителя Казахстана Александра Бублика в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Продолжительность встречи составила 1 час и 42 минуты. Синнер 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Бублик, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, выполнил 7 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 9 взять подачу соперника.

В полуфинале турнира Синнер встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.

Майами (м). 1/4 финала
31 марта 2021, среда. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		4  
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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