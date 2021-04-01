Бублик — Синнеру: дружище, ты не человек, тебе всего 15, а ты уже так играешь

Казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к 19-летнему итальянцу Яннику Синнеру, обыгравшему его в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«Дружище — ты не человек, тебе всего 15 лет, а ты уже так играешь», — сказал Бублик, поздравляя Синнера с победой по окончании их встречи.
Напомним, продолжительность поединка Синнер — Бублик составила 1 час и 42 минуты. Янник 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Бублик выполнил 7 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 9 взять подачу соперника.
В полуфинале турнира Синнер встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания). Их встреча состоится сегодня, 1 апреля. Начало — в 03:30 мск.
Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.
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