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Осака — о поражении в матче с Саккари: сегодня всё было как-то не так

Осака — о поражении в матче с Саккари: сегодня всё было как-то не так
Теннис / WTA 0
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Вторая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в матче с представительницей Греции Марией Саккари в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Я знала, что она играет очень здорово, и придётся потрудиться. Ментально сейчас мне очень непросто. Чувствую, что в течение всего турнира играла не очень в матчах с топовыми теннисистками. Мне понадобится много времени, чтобы осознать причину этого поражения. Сегодня всё было как-то не так», — приводятся слова Осаки на странице Tennis Majors в «Твиттере».

В полуфинале Саккари ждёт встреча с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Призовой фонд турнира в Майами составил более $ 3 млн. Действующей победительницей соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Наоми Осака прервала 23-матчевую беспроигрышную серию, уступив Саккари на турнире в Майами
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