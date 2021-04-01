Осака — о поражении в матче с Саккари: сегодня всё было как-то не так

Вторая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в матче с представительницей Греции Марией Саккари в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).



«Я знала, что она играет очень здорово, и придётся потрудиться. Ментально сейчас мне очень непросто. Чувствую, что в течение всего турнира играла не очень в матчах с топовыми теннисистками. Мне понадобится много времени, чтобы осознать причину этого поражения. Сегодня всё было как-то не так», — приводятся слова Осаки на странице Tennis Majors в «Твиттере».



В полуфинале Саккари ждёт встреча с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).



Призовой фонд турнира в Майами составил более $ 3 млн. Действующей победительницей соревнований является австралийка Эшли Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Наоми Осака прервала 23-матчевую беспроигрышную серию, уступив Саккари на турнире в Майами