Александр Зверев, Янник Синнер и Себастьян Корда сыграют на турнире ATP-250 в Мюнхене

Стал известен полный состав участников турнира ATP-250, который пройдёт в Мюнхене (Германия) с 26 апреля по 2 мая, сообщает журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере». Ранее стало известно, что участие в соревнованиях примет россиянин Аслан Карацев.

В заявку, в частности, вошли: немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд, серб Душан Лайович, британец Даниэль Эванс, итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Сонего, поляк Хуберт Хуркач, американец Себастьян Корда, белорус Егор Герасимов.

В 2019 году победителем турнира в Мюнхене стал чилийский теннисист Кристьян Гарин. В финальном матче он в трёх партиях обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). В 2020 году турнир в Мюнхене не состоялся.