Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над Даниилом Медведевым

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал встречу с Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира в Майами, которая завершилась победой испанца со счётом 6:4, 6:2.
«Я хочу отдать должное Даниилу, знаю, что он один из лучших игроков в мире. Он выиграл много матчей, он второй номер в мире, так что я очень счастлив и горжусь тем, как я играл сегодня. Думаю, я показал отличный уровень на корте», — сказал Баутиста-Агут.
Следующим соперником Роберто станет итальянец Янник Синнер. В последний раз они встречались на корте две недели назад в Дубае. Представитель Испании будет стремиться взять реванш за поражение 4:6, 6:3, 5:7.
«В Дубае был очень тяжёлый матч, и счёт был плотным. Янник играет великолепно, у него очень хорошие удары. Думаю, мне придётся сыграть ещё один хороший матч, как сегодня. Должен сказать, Янник будет одним из лучших игроков в мире. Я хочу насладиться ещё одним хорошим матчем, играя в полуфинале», — сказал испанец о следующем сопернике после победы в четвертьфинале.
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