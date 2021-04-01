Баутиста-Агут: за счёт чего я обыграл Медведева? Не знаю
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился, за счёт чего ему удалось обыграть россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Майами (6:4, 6:2).
«Я не знаю. Даниил — один из лучших игроков в мире, одерживает много побед, он вторая ракетка мира. Я очень рад и горжусь тем, как сегодня сыграл.
Здорово выйти в полуфинал в Майами. Сегодня я провёл очень хороший матч, но и до этого играл на серьёзном уровне. Хорошо себя чувствую, мне кажется, что я готов», — сказал испанец.
Роберто Баустиста-Агут повёл 3:0 в личных встречах с Даниилом Медведевым. Он второй раз подряд выбил в Майами первого сеяного — в 2019-м обыграл Новака Джоковича, а также впервые вышел в полуфинал турнира в Майами.
Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над Даниилом Медведевым
Рекомендуем вам
- 1 апреля 2021
-
10:24
-
09:31
-
09:01
-
06:56
-
05:50
-
00:35
-
00:16
-
00:13
- 31 марта 2021
-
23:54
-
23:11
-
22:45
-
22:02
-
21:38
-
21:24
-
21:20
-
20:36
-
20:04
-
19:20
-
17:52
-
16:40
-
15:12
-
14:02
-
13:28
-
13:21
-
12:12
-
11:04
-
10:08
-
10:02
-
09:06
-
05:30
-
04:05
-
03:29
-
02:12
-
01:20
-
00:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам