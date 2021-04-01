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Баутиста-Агут: за счёт чего я обыграл Медведева? Не знаю

Баутиста-Агут: за счёт чего я обыграл Медведева? Не знаю
Теннис 0

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился, за счёт чего ему удалось обыграть россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Майами (6:4, 6:2).

«Я не знаю. Даниил — один из лучших игроков в мире, одерживает много побед, он вторая ракетка мира. Я очень рад и горжусь тем, как сегодня сыграл.

Здорово выйти в полуфинал в Майами. Сегодня я провёл очень хороший матч, но и до этого играл на серьёзном уровне. Хорошо себя чувствую, мне кажется, что я готов», — сказал испанец.

Роберто Баустиста-Агут повёл 3:0 в личных встречах с Даниилом Медведевым. Он второй раз подряд выбил в Майами первого сеяного — в 2019-м обыграл Новака Джоковича, а также впервые вышел в полуфинал турнира в Майами.

Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над Даниилом Медведевым
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