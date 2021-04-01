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Александр Бублик: не вижу ничего, за что Джокович и Поспишил могут подать в суд на ATP

Александр Бублик: не вижу ничего, за что Джокович и Поспишил могут подать в суд на ATP
Теннис / ATP 0
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Представитель Казахстана теннисист Александр Бублик прокомментировал конфликт ATP и PTPA.

Ранее глава ATP и его сотрудники очень жёстко раскритиковали канадца Вашека Поспишила и серба Новака Джоковича, создавших профсоюз PTPA (Ассоциацию профессиональных игроков в теннис). Это происходило на глазах у большой группы игроков, пришедших на встречу. В том числе канадца назвали «необразованным» и «невежественным».

«Я смотрел видео, где Вашек пытался подать в суд на ATP или что-то в этом роде. Я не с PTPA. Я доволен тем, сколько зарабатываю. Конечно, если Новак сделает так, что я начну зарабатывать больше, поблагодарю его. Но не буду за это бороться. В конце концов, ATP нас кормит, и я не хочу идти против них. Не знаю, за что Новак и Вашек могут подать в суд на ATP», — приводит слова Бублика журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

Новак Джокович и другие теннисисты запустили флешмоб в защиту Вашека Поспишила
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