Серена Уильямс показала фото в обтягивающем платье

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Титулованная спортсменка сфотографировалась в обтягивающем платье.

Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс

На минувшей неделе бывшая первая ракетка мира снялась с турнира в Майами. Причиной стала недавно перенесённая стоматологическая операция. Серена Уильямс восемь раз выигрывала титул Miami Open. Последний матч на этом турнире она провела в 2019 году, когда обыграла Ребекку Петерсон во втором круге. На следующий матч американка не вышла из-за травмы.

В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена располагается на седьмой позиции.