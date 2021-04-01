Серена Уильямс показала фото в обтягивающем платье
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Титулованная спортсменка сфотографировалась в обтягивающем платье.
Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс
На минувшей неделе бывшая первая ракетка мира снялась с турнира в Майами. Причиной стала недавно перенесённая стоматологическая операция. Серена Уильямс восемь раз выигрывала титул Miami Open. Последний матч на этом турнире она провела в 2019 году, когда обыграла Ребекку Петерсон во втором круге. На следующий матч американка не вышла из-за травмы.
В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена располагается на седьмой позиции.
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