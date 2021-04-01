«Не вижу трагедии». Тарпищев отреагировал на поражение Медведева в четвертьфинале в Майами

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал причины поражения Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Майами. Медведев проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 4:6, 2:6.
«В игре с Баутиста-Агутом у Медведева были проблемы со второй подачей и приёмом со второго мяча — эти два элемента значительно лучше выполнял испанский теннисист.
Медведев и в эмоциональном плане был не очень хорош. Думаю, как и в случае с судорогами, всё это из-за большого объёма проделанной работы.
Не вижу большой трагедии в поражении Медведева, но ему есть чему учиться. Агут здорово прогнозировал, куда играет Даня. Он всегда оказывался в нужном месте и легко готовился к ответному удару — это немаловажный фактор. Почему так получается? Медведев далековато играет от задней линии: скорости полёта мяча хватало, чтобы Роберто мог хорошо подготовиться к ответному удару.
Не могу сказать, что Баутиста-Агут является неудобным соперником для Медведева. В этот день испанец был попросту лучше Медведева», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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