Президент Федерации тенниса Франции: не смею представить отмену «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон прокомментировал возможную отмену «Ролан Гаррос» в связи с усилением мер по борьбе с коронавирусом во Франции.



«Если скажут находиться на самоизоляции в течение двух месяцев, нам обязательно придётся принять меры. Худшей из них будет полная отмена мероприятий, но я не смею себе этого представить.

Мы изучаем множество вариантов проведения «Ролан Гаррос», начиная от проведения турнира при закрытых дверях. Все варианты у нас уже готовы. Мы регулярно встречаемся с игроками и ждём, как всё обернётся. До нашего турнира будут другие соревнования, такие как «Мастерс» в Монте-Карло. Они проводятся на той же территории и на открытом воздухе», — сказал Мореттон агентству AFP.

Ежедневные случаи заболевания Covid-19 во Франции удвоились и составили около 40 000 человек, а больницы в таких горячих точках, как Париж, переполнены. Школы Франции будут закрыты со следующей недели.

В прошлом году «Ролан Гаррос» был отложен на четыре месяца и проходил в сентябре и октябре вместо мая-июня. Количество зрителей было ограничено до тысячи в день.