Сын Бьорна Борга: мой кумир — Рафаэль Надаль

Шведский теннисист Лео Борг, 18-летний сын известного игрока Бьорна Борга, рассказал о его отношении к сравнениям с отцом и своём кумире.
«Рафаэль Надаль всегда был моим кумиром с самого детства. Я познакомился с ним на Кубке Лейвера, потому что мой отец — капитан сборной Европы. Я живу и тренируюсь в Стокгольме, у меня есть тренер в Швеции, но время от времени я езжу на Майорку. На самом деле я вернусь, когда закончу в Марбелье.
Знаю, что меня сравнивают с моим отцом, но мне всё равно, что говорят. Думаю о своём будущем и о своих собственных целях. Он (Бьорн Борг) никогда не настаивал, чтобы я стал теннисистом.
Очевидно, что мой отец был всем в этом спорте. Правда в том, что я всегда хотел играть в теннис по собственной инициативе. Знаю, что он гордится мной, тем, что я делаю, и надеюсь, у меня хорошее будущее. Хочу быть профессионалом и зарабатывать на жизнь теннисом. В будущем я хотел бы попасть в топ-10», — сказал Лео Борг.
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