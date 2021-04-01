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Первоапрельская шутка от US Open: дроны будут разносить полотенца игрокам

Первоапрельская шутка от US Open: дроны будут разносить полотенца игрокам
Теннис / ATP 0
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На официальной странице US Open в «инстаграме» в виде первоапрельской шутки анонсировали давнюю идею с дронами, которые будут разносить полотенца теннисистам во время матчей.

Отметим, что за фото в публикации US Open следует забавное видео, на котором дрон доставляет полотенце испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Фото можно посмотреть на официальной странице US Open в «инстаграме».

Напомним, в настоящее время продолжается турнир серии «Мастерс» в Майами (США). Сегодня, 1 апреля, российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в полуфинал соревнований. В матче 1/4 финала он уступил представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту. Следующим соперником испанца станет итальянский теннисист Янник Синнер, который в четвертьфинале обыграл представителя Казахстана Александра Бублика — 7:6 (7:5), 6:4.

В других четвертьфиналах турнира россиянин Андрей Рублёв сыграет с американцем Себастьяном Кордой, а грек Стефанос Циципас — с поляком Хубертом Хуркачем.

До дронов с полотенцами дело не дойдёт, но мячи для теннисистов придётся помечать
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