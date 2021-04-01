Даниэль Коллинз перенесёт гинекологическую операцию из-за эндометриоза

Американская теннисистка Даниэль Коллинз сообщила, что в скором времени перенесёт операцию из-за эндометриоза (заболевание, которое характеризуется разрастанием ткани внутренней слизистой оболочки тела матки за пределы полости матки. — Прим. «Чемпионата»).



«Всем привет, хотела бы сообщить краткую информацию. В понедельник мне проведут операцию из-за эндометриоза. Эта проблема меня беспокоит уже некоторое время. К сожалению, она влияет на мою повседневную жизнь, причиняя слишком много физических страданий и отрицательно сказывается на возможности выступать стабильно.



Создать семью в один прекрасный день — одна из моих самых главных целей. В том числе поэтому эта операция так важна. С нетерпением жду, когда поправлюсь, чтобы вернуться ещё сильнее, чем прежде», — написала Коллинз на своей странице в «Инстаграме».

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